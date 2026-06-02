Группировка «Север» уничтожила антенны ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск «Север» уничтожили автомобили, наземные робототехнические комплексы, а также антенны и средства связи ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
«Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили автомобили и НРТК (наземные робототехнические комплексы — прим. ТАСС) ВСУ, задействованные в доставке жизненно необходимых грузов на позиции», — говорится в сообщении.
Автомобили и НРТК, добавили в ведомстве, были задействованы в подвозе провианта, материальных средств, горюче-смазочных материалов и боекомплекта к линии боевого соприкосновения.
Кроме того, на харьковском направлении операторы беспилотников уничтожили антенны и средства связи подразделений ВСУ. «В ночное же время данные средства были обнаружены за счет активной тепловой сигнатуры. Антенны противника были установлены на зданиях, вышках связи, кронах деревьев. Цели для ударных FPV-дронов находились как в тылу, так и на линии боевого соприкосновения. После обнаружения координаты оперативно переданы командованию, а после — расчетам ударных БПЛА», — указали в ведомстве.
Там подчеркнули, что таким образом удается нарушить управление ВСУ войсками и подразделениями.