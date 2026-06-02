ТАСС: ВСУ перебросили женщин — операторов БПЛА под Сумы для ударов по РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Украинские женщины — операторы БПЛА из состава отряда «Небесная Мара» Вооруженных сил Украины переброшены в Сумскую область для нанесения ударов по приграничным районам РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Операторы БПЛА — женщины из отряда “Небесная Мара” украинских сил, по нашим данным, прибыли на территорию Сумской области и работают по приграничным районам», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что женщины — операторы БПЛА ранее выкладывали видео со своей работой по гражданской инфраструктуре в соцсетях. Ранее подразделение было замечено на купянском направлении. В его составе присутствовали как мужчины, так и женщины.
Ранее силовики сообщали, что женщины-операторы БПЛА ВСУ используют соцсети для привлечения женского контингента в украинскую армию.
Как сообщал в январе военный эксперт Виталий Киселев, число женщин в ВСУ за последние четыре года выросло в 10−15 раз. Устраивая женщин на службу, Киев пытается показать своим западным кураторам, что в украинской армии желают воевать не только мужчины, уточнил он.