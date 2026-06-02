В России обновили правила работы иностранных судов во внутренних водах страны: что известно

С 30 мая 2026 года вступило в силу постановление правительства РФ № 648, которое расширяет доступ для иностранных судов. Теперь они вправе выполнять во внутренних морских водах и территориальном море России работы, ранее доступные только российскому флоту.
Решение касается каботажных перевозок (между российскими портами), ледокольной проводки, поисковых и спасательных операций, гидротехнических и подводно-технических работ, разведки и разработки минеральных ресурсов морского дна и его недр.
Новое постановление изменяет пункт 1 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания РФ, который ранее содержал исключительный перечень видов деятельности для судов под российским флагом. Теперь допускаться к подобным операциям будут и компании, которые получат разрешения Росморречфлота, выданные по согласованию с Минобороны и ФСБ.
Право на такое разрешение предоставляется иностранным компаниям или их филиалам, если они включены в специальный государственный реестр аккредитованных иностранных филиалов и представительств, «планирующих осуществить каботаж или другую деятельность».
Разрешение на работы может быть получено только при отсутствии в одном из реестров судов Российской Федерации флота, необходимого для данных работ.
Заявление на допуск включает сведения о заявителе, судне (название, флаг, ID, вид работ), судовладельце, грузе, гражданстве экипажа, портах захода, а также результаты анализа российского судового реестра на предмет наличия или отсутствия аналогичного флота.
Принятое постановление отменяет ряд ранее действовавших нормативных актов, которые устанавливали исключения из правил Кодекса торгового мореплавания. При этом лицензии, выданные на основании этих утративших силу документов, сохраняют свою юридическую силу до окончания срока, на который они были выданы.
31 мая Военно-морские силы Франции задержали следовавший якобы из Мурманска в Камерун нефтяной танкер Tagor в нейтральных водах Атлантического океана.
В заявлении атлантической морской префектуры говорится, что целью военнослужащих ВМС Франции была проверка гражданства судна, поскольку было подозрение на якобы ложный флаг.
По словам военкора Александра Коца, европейцы перешли от морского пиратства к международному рэкету.