Индия запросила у Франции 114 истребителей Rafale на $38,9 млрд

Источники агентства отмечают, что с учетом ранее согласованных контрактов общее количество истребителей Rafale, которые Индия намерена приобрести у французского Dassault Aviation, может достичь 176 единиц. Ранее Индия уже заключила контракты на поставку 36 самолетов этого типа в рамках экстренной закупки.