Авианосец Его Величества сломался после учений НАТО

Британский авианосец HMS Prince of Wales после участия в натовских противолодочных учениях Dynamic Mongoose 26 в Северной Атлантике вынужден был зайти в порт Ставангер в Норвегии для ремонта возникших на его борту неисправностей, сообщило издание Navy Lookout.

Британский авианосец HMS Prince of Wales после участия в натовских противолодочных учениях Dynamic Mongoose 26 в Северной Атлантике вынужден был зайти в порт Ставангер в Норвегии для ремонта возникших на его борту неисправностей, сообщило издание Navy Lookout. По его данным, корабль находится у причала уже несколько дней, пока инженеры устраняют техническую проблему, которая привела к отмене его запланированного визита в Копенгаген. Отправить его на базу в Британии командование не решилось.

Во время первого захода в Ставангер в середине мая британское министерство обороны сообщило, что была выявлена лишь незначительная техническая проблема, и авианосец отправился на 10-дневные учения НАТО. Однако после их завершения он экстренно вернулся в норвежский порт.

Причина неисправности официально не указывается, но ремонт займет больше времени, чем предполагалось изначально, отмечает Navy Lookout. Корабль все еще может отправиться в плавание, если потребуется, но было принято решение провести ремонт сейчас, чтобы обеспечить его готовность к эксплуатации в будущем. Как уточняет Mer et Marine, экипаж способен провести работы самостоятельно — на борту есть необходимые запасные части, однако доступ к поврежденному узлу затруднен. По данным Poder Naval, нынешний инцидент не идет в сравнение с серьезной поломкой 2022 года: тогда из-за неисправности муфты гребного вала корабль получил значительные повреждения винта и встал на длительный ремонт.

Это уже не первый подобный инцидент на авианосце. В августе 2022 года он сломался у берегов Англии вскоре после отплытия из базы в Портсмуте на совместные с американскими и канадскими военными учения. У корабля оказался поврежденным правый гребной вал. В 2020 году авианосец был отправлен на длительный ремонт из-за выхода из строя системы пожаротушения: тогда тонны воды попали в машинное отделение и повредили электрику.

По данным аналитического портала UK Defence Journal, нынешняя неисправность связана с электромеханической системой рулевого управления — эта проблема уже возникала на однотипном авианосце HMS Queen Elizabeth во время ходовых испытаний в 2019 году. Представитель Королевского флота заявил изданию, что «поломка не угрожает безопасности экипажа, и специалисты уже приступили к замене дефектного блока».

Тем не менее, из-за вынужденной стоянки в Ставангере авианосец пропустит совместные учения с фрегатами ВМС Германии и Нидерландов, запланированные на конец июня в Балтийском море. Британские парламентарии из комитета по обороне уже потребовали от министерства обороны отчета о техническом состоянии кораблей этого класса, назвав ситуацию «недопустимой для флагмана НАТО».

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше