Сальдо: Киев быстро бросает на передовую новобранцев ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 2 июня. /ТАСС/. Киевский режим быстро отправляет на передовые позиции новобранцев Вооруженных сил Украины, поэтому молодежь не испытывает энтузиазма заключать контракт, несмотря на агитацию и пропаганду. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Судя по общей реакции людей и провалам мобилизационной кампании, большого энтузиазма [заключать контракт с ВСУ] на подконтрольной режиму территории нет. Молодежь видит, что происходит с мобилизованными. Красивые ролики и обещания денег не скрывают главного: новобранцев быстро бросают в зону боевых действий как пушечное мясо», — сказал он.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области агитация вступать в ВСУ не работает совсем, подчеркнул Сальдо. «Настроения у наших людей, в том числе молодых, совершенно другие», — отметил он.
Ранее Сальдо сообщил ТАСС, что студентам украинских вузов раздают анкеты о контрактной службе в ВСУ с вопросами о доходах семьи и отношении к смерти на фронте.