WSJ: США давят Оман, чтобы тот разорвал отношения с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Американские власти требуют от Омана «выбрать сторону» и разорвать дипломатические связи с Ираном. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По ее словам, Вашингтон стал воспринимать отношения Маската с исламской республикой как враждебные для себя, и недавно администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Оману санкциями и даже бомбардировками после того, как разведка пришла к выводу, что Оман якобы планирует совместно с Ираном взимать плату за проход через Ормузский пролив. Как отмечает издание, Оман неоднократно отрицал подобные утверждения.
Представители Омана, указывает газета, «были шокированы» внезапным проявлением к себе враждебности со стороны Вашингтона и прорабатывают ответ на такой шаг американских власти.
Несмотря на агрессивную риторику, пишет издание, администрация Трампа не планирует нападать на Оман за его поддержку Ирана.