WSJ: США давят Оман, чтобы тот разорвал отношения с Ираном

По ее словам, Вашингтон стал воспринимать отношения Маската с исламской республикой как враждебные для себя, и недавно администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Оману санкциями и даже бомбардировками после того, как разведка пришла к выводу, что Оман якобы планирует совместно с Ираном взимать плату за проход через Ормузский пролив. Как отмечает издание, Оман неоднократно отрицал подобные утверждения.