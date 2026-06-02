Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты два БПЛА

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили два беспилотника.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники уничтожены в Балаклавском районе.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в Балаклавском районе», — написал губернатор.

Развожаев также попросил жителей соблюдать меры безопасности.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на Ильском НПЗ произошло возгорание в результате атаки беспилотника, по предварительным данным, пострадавших нет.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
