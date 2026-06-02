Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты два БПЛА

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили два беспилотника.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что работают ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники уничтожены в Балаклавском районе.
Развожаев также попросил жителей соблюдать меры безопасности.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на Ильском НПЗ произошло возгорание в результате атаки беспилотника, по предварительным данным, пострадавших нет.
