Совместные проекты Казахстана и России в атомной науке обсудили в Астане

Казахстанское агентство по атомной энергии и российский Объединённый институт ядерных исследований обсудили новые совместные проекты в сфере атомной науки.
Алмасадам Саткалиев и директор ОИЯИ Григорий Трубников на встрече в Астане уделили особое внимание перспективам реализации совместного проекта по созданию комплекса для производства медицинских и промышленных радиоизотопов нового поколения.
Кроме того, стороны обсудили возможности расширения научно-технического сотрудничества в сферах материаловедения, ядерной медицины, промышленного применения ядерных технологий и развития исследовательских реакторов.
Саткалиев и Трубников отметили высокий потенциал Казахстана в области атомной науки и подчеркнули важность дальнейшего развития научной инфраструктуры, в том числе на базе Национального ядерного центра и Института ядерной физики.
Агентство и институт подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых совместных инициатив в интересах развития атомной отрасли Республики Казахстан.