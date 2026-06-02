Канал Северский Донец форсирован российской армией

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С освобождением армией России Тихоновки можно говорить, что форсирование канала Северский Донец — Донбасс началось на широком фронте, пишут военные паблики.
Таким образом, российская армия создала важный плацдарм на западном его берегу канала Северский Донец — Донбасс на Славянско-Краматорском направлении. В результате этого продвижения российские войска подошли к восточным окраинам Краматорска на расстояние 10 км. От Тихоновки до юго-восточной окраины Славянска около 13−14 км.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
