Силы ПВО уничтожили 56 украинских БПЛА в Харьковской и Сумской областях

КУРСК, 2 июн — РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожили 56 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости в группировке войск.
«Расчетами противовоздушной обороны группировки войск “Север” за ночь разведывательными средствами был обнаружен пролет более 50 БПЛА ВСУ в сторону тыловых районов наших войск», — рассказали агентству в группировке войск «Север».
Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО, расположенным в районах пролетов летательных аппаратов.
«В результате боевой работы расчетов ПВО было уничтожено 56 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях», — добавили в группировке войск.