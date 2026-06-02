Эксперт Степанов: ВСУ могут использовать истребители Gripen для ударов по РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Украина в будущем может применить полученные от Швеции истребители Gripen для нанесения ударов по территории России. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«На этой неделе хедлайнером эскалации выступила Швеция, которая намерена поставить киевскому режиму порядка 150 истребителей Gripen E/F до 2030 года. При этом уже в начале 2027 года Украина получит 16 истребителей Jas Gripen C/D, которые являются носителями дальнобойных крылатых ракет Taurus, позволяющих наносить удары по европейской части РФ, в том числе по инфраструктуре», — сказал Степанов.
28 мая премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Швеция намерена передать Украине 16 истребителей Jas 39 C/D Gripen и продать 20 новых Jas 39 E/F. Зеленский, в свою очередь, выразил желание приобрести 150 истребителей. Шведская сторона обеспечит обучение пилотов и персонала для обслуживания истребителей, а Украина оплатит истребители за счет кредита от ЕС.