Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Степанов: ВСУ могут использовать истребители Gripen для ударов по РФ

Военный эксперт отметил, что самолеты позволяют атаковать европейскую часть России.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Украина в будущем может применить полученные от Швеции истребители Gripen для нанесения ударов по территории России. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«На этой неделе хедлайнером эскалации выступила Швеция, которая намерена поставить киевскому режиму порядка 150 истребителей Gripen E/F до 2030 года. При этом уже в начале 2027 года Украина получит 16 истребителей Jas Gripen C/D, которые являются носителями дальнобойных крылатых ракет Taurus, позволяющих наносить удары по европейской части РФ, в том числе по инфраструктуре», — сказал Степанов.

28 мая премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Швеция намерена передать Украине 16 истребителей Jas 39 C/D Gripen и продать 20 новых Jas 39 E/F. Зеленский, в свою очередь, выразил желание приобрести 150 истребителей. Шведская сторона обеспечит обучение пилотов и персонала для обслуживания истребителей, а Украина оплатит истребители за счет кредита от ЕС.