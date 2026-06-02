МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, несмотря на это российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении украинские операторы БПЛА атаковали собственных солдат, сложивших оружие, однако штурмовики “Севера” смогли эвакуировать в тыловые районы пленных военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за действий заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.