Побег на такси: суданец Жарков рассказал, как бросил позиции ВСУ

Боец вооруженных сил Украины суданского происхождения Даниель Жарков, попавший в плен, рассказал журналистам, как принял решение дезертировать и сбежать с позиций на такси. По его словам, поводом для побега стал перевод в роту огневой поддержки.

Жарков пояснил, что начинал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, что в Новограде-Волынском. После перевода в ремонтный батальон и последующего инцидента с алкоголем его вернули в строевое подразделение, где он получил специальность противотанкиста и освоил работу с ПТРК «Фагот» и «Стугна». Позднее его направили на позиции в район Соледара.

Однако после того, как командир перевел его в только начинавшую укомплектовываться роту огневой поддержки, Жарков принял решение бежать. «Вызвал себе такси, купил гражданку, вещи военные отправил домой, сел на поезд и уехал домой», рассказал пленный. Позже он был задержан полицией, после чего его направили на фронт в составе 14-й бригады «Красная калина» (структура запрещенного в РФ формирования «Азов»*).

Родители Даниеля Жаркова, по его собственным словам, были потрясены его поступком. Мать, по данным РИА Новости, находилась в шоке, а отец, который сейчас работает в Германии, сразу назвал сына «неудачником» и «глупцом». Жарков родился в городе Фастов, что Киевской области в семье суданца и украинки.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.

