ТАСС: ВСУ перебрасывают к Сумам расчеты двух бригад из-под Запорожья

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ на фоне колоссальных потерь в Сумской области перебрасывает на этот участок подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной и 44-й артиллерийской бригады из Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.