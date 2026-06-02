В Ростовской области ночью уничтожили более десяти беспилотников

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Более десяти БПЛА уничтожены ночью в Таганроге, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганрог и четырех районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
