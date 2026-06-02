Александр Скрябин встретился с ростовским студентом, вступившим в ряды войск беспилотных систем

Еще недавно Дмитрий ходил на пары, а теперь учится управлять боевыми беспилотниками. На втором курсе Ростовского государственного экономического университета молодой человек решил кардинально изменить свою жизнь. Взял себе позывной «Меч» и заключил специальный контракт с Министерством обороны для службы в новом роде войск — войсках беспилотных систем, которые активно развиваются. Дмитрий считает, что сейчас больше принесет пользу своей стране в зоне проведения специальной военной операции, поэтому сделал такой шаг.
— Три месяца нас обучают и теории, и практике. Обучиться управлять дронами проще именно молодым людям: тут и знание электроники, и серьезный базовый навык у многих от компьютерных игр с джойстиками, и хорошая мелкая моторика, плюс скорость реакции, — делится Дмитрий.
По признанию молодого человека, им движет чувство патриотизма, стремление восстановить историческую справедливость. А в родной вуз приехал, чтобы поделиться своим опытом с другими студентам, а также рассказать об особенностях новой профессии, которой овладел для защиты Родины. Затем — встреча с главой города Александром Скрябиным, руководством альма-матер и представителями Министерства обороны.
В ходе общения с Дмитрием Александр Скрябин отметил, что одно из важных качеств настоящего мужчины — умение делать выбор. В том числе выбор того, где ты больше всего можешь помочь своей стране, используя свои знания и опыт.
— В наше время боевая работа, особенно в войсках беспилотных систем, требует многих умений и навыков из гражданской сферы. Дмитрий — настоящий герой нашего времени, на которого необходимо равняться, с кого надо брать пример, — отметил глава Ростова.
После завершения контракта молодой человек намерен вернуться в Ростов и окончить университет. В конце встречи глава города подарил Дмитрию беспилотник, подчеркнув, что после службы в армии он обязательно найдет себе применение на гражданке. В мирной жизни очень востребован тот багаж, который приобретен в войсках.
— Для наших воинов, вернувшихся с СВО, действует целый ряд программ, открывающих широкие перспективы в области образования и карьерного роста. Это и президентская программа «Время героев», и губернаторская программа «Герои Дона». Сегодня многие ветераны СВО, прошедшие эти программы, уже трудятся и в Правительстве области, и в структурах городской администрации. Так что, когда Дмитрий и его товарищи вернутся к гражданской жизни, мы будем им рады и во всем поможем, — резюмировал Александр Скрябин.
Добавим, что тем, кто хочет заключить контракт с Министерством обороны РФ на прохождение контрактной службы в войсках беспилотных систем, необходимо обращаться в областной пункт отбора по контракту по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 22, телефон 8 (863) 235−15−23.
