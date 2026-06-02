Слюсарь: свыше десяти дронов было сбито за ночь в Ростовской области

Минувшей ночью в Таганроге и четырёх районах Ростовской области силы ПВО уничтожили более десяти беспилотников.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, боевая работа велась в городе Таганрог, а также в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах.
Он также отметил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили два беспилотника.
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.