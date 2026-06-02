Операторы БПЛА «Днепра» уничтожили критически важный для ВСУ блокпост

Операторы БПЛА «Днепра» уничтожили критически важный для ВСУ блокпост в Херсоне.

Источник: © РИА Новости

ГЕНИЧЕСК, 2 июн — РИА Новости. Операторы ударных БПЛА в ходе ночного налета уничтожили в микрорайоне «Корабел» в подконтрольном киевскому режиму Херсоне критически важный блокпост ВСУ, оборудованный системами РЭБ и постами воздушного наблюдения, сообщил РИА Новости командир российского подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии с позывным «Охота».

По его словам, уничтожение этого объекта позволило российским беспилотчикам значительно увеличить радиус поражения вглубь оккупированной киевским режимом территории Херсонской области.

«Мы уничтожили в Херсоне блокпост, укрытие, станцию РЭБ и пост воздушного наблюдения (ПВН — ред) на острове “Корабел”. Блокпост (является — ред.) критическим объектом инфраструктуры противника. Задача выполнена. Теперь мы можем намного дальше летать и искать цели», — сказал офицер.

Командир показал РИА Новости кадры боевой работы, зафиксировавшие ночную операцию. «Вчера вечером мы вскрыли ротацию противника. Дрон на оптоволокне стоял в засаде. Противник увидел дрон, начал бежать. Трое были уничтожены сразу», — прокомментировал военный.

Около 4.00 боевики ВСУ отправили на блокпост машину. Она встала в укрытие под антидроновой сетью, но это не помогло.

«Наши парни отработали по ней в режиме “карусель”, — сказал беспилотчик.

Транспорт уничтожили сбросами с коптеров и прямыми попаданиями дронов на оптоволокне «КВН» и «Оса». Восстановлению машина не подлежит.

«Противнику, чтобы проехать, надо снизить скорость, а это поможет нам качественнее поразить цель», — добавил военный.

Блокпост, несмотря на попытки его спасти, полностью уничтожен, а из-за близости к линии фронта восстановлению не подлежит. Кроме того, от сбросов загорелись покрышки, которыми был закрыт объект, пожар усугубил положение.

