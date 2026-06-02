Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родные десантников ВСУ обвинили командование в искажении информации

РИА Новости: родные погибших боевиков ВСУ винят командование в искажении данных.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Родные десантников ВСУ обвинили их командование в искажении информации о местах гибели военных под Сумами, они считают, что это делается для сокрытия реально проходящей линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Родственники солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ требуют от командования бригады не искажать информацию о местах гибели военнослужащих», — рассказал собеседник агентства.

По мнению вдов, добавил собеседник агентства, так украинские офицеры скрывают существенное изменение линии фронта в Сумской области.