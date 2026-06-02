Родные десантников ВСУ обвинили командование в искажении информации

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Родные десантников ВСУ обвинили их командование в искажении информации о местах гибели военных под Сумами, они считают, что это делается для сокрытия реально проходящей линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Родственники солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ требуют от командования бригады не искажать информацию о местах гибели военнослужащих», — рассказал собеседник агентства.
По мнению вдов, добавил собеседник агентства, так украинские офицеры скрывают существенное изменение линии фронта в Сумской области.