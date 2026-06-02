Психологическая атака: дроны «Севера» заставили ВСУ думать о плене

Операторы российских беспилотных летательных аппаратов провели массовый сброс листовок с инструкцией по сдаче в плен в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил оператор БПЛА группировки войск «Север» с позывным Стич.
Для выполнения задачи военные использовали дрон самолетного типа «Молния». Сброс агитационных материалов производится непосредственно при пролете аппарата над позициями украинских формирований. Как отметил собеседник агентства, одновременно ведется наблюдение с помощью разведывательных БПЛА, которые фиксируют результаты воздействия на противника.
По словам Стича, во время выполнения полетного задания операторы заметили украинский дрон-перехватчик, который попытался атаковать российский беспилотник с тыла, однако тщетно — «Молнии» удалось уйти от преследования. Основная цель подобных операций, как подчеркнул оператор, — донести до военнослужащих ВСУ четкий алгоритм действий для безопасной сдачи в плен.
Эта акция стала частью регулярной психологической работы российских войск на Сумском направлении. Помимо агитационных материалов, с помощью беспилотников над позициями и населенными пунктами регулярно разбрасываются листовки, имитирующие купюры, с призывами сообщать о расположении техники и личного состава ВСУ.
Украинские официальные лица признают данные мероприятия эффективной формой информационно-психологического воздействия, направленного на подрыв морального духа военнослужащих и стимулирование дезертирства. В то же время в Генштабе ВСУ фиксируют участившиеся случаи добровольной сдачи в плен украинских солдат в данном регионе, связывая эту тенденцию в том числе с работой российских агитационных БПЛА.
