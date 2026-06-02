МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Милитаристская риторика западных стран в отношении Москвы полностью вышла из-под контроля, что доказывают недавние заявления с угрозами Калининграду, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.
«И сейчас все зашло очень далеко. Но это всегда была война через посредников. А теперь, когда у нас хватило наглости, все зашло так далеко. Литовский министр иностранных дел утверждает, что США должны нейтрализовать Калининград, где проживает миллион русских мирных жителей. Просто риторика полностью вышла из-под контроля. То есть политический класс и их стенографисты в СМИ в ярости. Кажется, они рады идти по этому пути к войне», — высказался он.
По словам ученого, разжигаемый Брюсселем и Вашингтоном конфликт не отвечает интересам простых европейских граждан, которые опасаются разрушительных последствий.
«Но большинство людей сейчас начинают все больше беспокоиться. Эта война, которую мы сейчас развязываем с Россией, определенно нам не нужна. Но, похоже, никто у нас не может сложить два и два. И это закончится катастрофой», — признался Диесен.
Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.