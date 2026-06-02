«Хватило наглости»: на Западе забили тревогу из-за угроз Калининграду

Профессор Диесен: война с РФ, которую развязывают на Западе, не нужна европейцам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Милитаристская риторика западных стран в отношении Москвы полностью вышла из-под контроля, что доказывают недавние заявления с угрозами Калининграду, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.

«И сейчас все зашло очень далеко. Но это всегда была война через посредников. А теперь, когда у нас хватило наглости, все зашло так далеко. Литовский министр иностранных дел утверждает, что США должны нейтрализовать Калининград, где проживает миллион русских мирных жителей. Просто риторика полностью вышла из-под контроля. То есть политический класс и их стенографисты в СМИ в ярости. Кажется, они рады идти по этому пути к войне», — высказался он.

По словам ученого, разжигаемый Брюсселем и Вашингтоном конфликт не отвечает интересам простых европейских граждан, которые опасаются разрушительных последствий.

«Но большинство людей сейчас начинают все больше беспокоиться. Эта война, которую мы сейчас развязываем с Россией, определенно нам не нужна. Но, похоже, никто у нас не может сложить два и два. И это закончится катастрофой», — признался Диесен.

Неделю назад глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что у прибалтийских стран, входящих в НАТО, якобы достаточно сил, чтобы ликвидировать российские базы ПВО в Калининградской области.

Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше