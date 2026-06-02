Украинские дроноводы атаковали своих солдат, сдающихся в плен

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинские дроноводы атаковали трех своих солдат, сдающихся в плен в Харьковской области, они выжили, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В ходе стрелкового боя трое украинских военнослужащих 58-й бригады ВСУ приняли единственное правильное решение и сдались в плен. Украинские операторы БПЛА атаковали собственных солдат», — рассказал собеседник агентства.
Он указал, что бой произошел в районе поселка Казачья Лопань в Харьковской области. Сложившие оружие солдаты ВСУ выжили, пленных эвакуировали в тыловые районы, уточнили в силовых структурах.
