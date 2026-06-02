Президент Ирана и премьер-министр Японии обсудили блокаду Ормузского пролива

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время телефонных переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявила о необходимости пропустить суда всех стран через Ормузский пролив. Господин Пезешкина заявил, что Иран облегчить проход японских судов, если Япония поставит необходимые иранской стороне товары, следует из сообщения агентства Kyodo.
По информации агентства IRNA, иранский президент сказал, что свободному судоходству в Ормузском проливе мешают «ограничения и препятствия, которые Соединенные Штаты вводят против иранского судоходства и торговли».
В завершение беседы президент Ирана заверил главу японского правительства, что страна «приложит необходимые усилия, чтобы проход японских судов осуществлялся без каких-либо проблем и в максимально облегченном режиме». Санаэ Такаити выразила надежду на скорейшее заключение мирного соглашения между Ираном и США.