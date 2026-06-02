WSJ: Пит Хегсет блокирует продвижение по службе нелояльных сотрудников Пентагона

Пит Хегсет, по информации источников WSJ, считает, что предыдущая администрация незаслуженно повышала в звании некоторых офицеров в вооруженных силах для выполнения квот по обеспечению разнообразия и игнорировала других квалифицированных кандидатов. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отметил, что «повышение в звании в армии предоставляется тем, кто его заслужил», при этом министерство «не будет учитывать цвет кожи военнослужащего или его пол как фактор при повышении в звании».