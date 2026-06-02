WSJ: Пит Хегсет блокирует продвижение по службе нелояльных сотрудников Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет заблокировал повышение восьми капитанов ВМС США, в том числе двух женщин и двух чернокожих офицеров. Кроме того, он пытается помешать нескольким адмиралам получить более высокие звания. В итоге их запланированное повышение затянулось на несколько месяцев, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

При этом Пит Хегсет, как отмечает издание, предпринимает усилия повысить в звании как минимум одного члена своего ближайшего окружения, которому ранее несколько раз отказывали в повышении. Издание уточняет, что в Пентагоне и Конгрессе усиливаются опасения, что господин Хегсет назначает лояльных офицеров, которые могут разделять его политику.

Пит Хегсет, по информации источников WSJ, считает, что предыдущая администрация незаслуженно повышала в звании некоторых офицеров в вооруженных силах для выполнения квот по обеспечению разнообразия и игнорировала других квалифицированных кандидатов. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отметил, что «повышение в звании в армии предоставляется тем, кто его заслужил», при этом министерство «не будет учитывать цвет кожи военнослужащего или его пол как фактор при повышении в звании».

Биография Пита Хегсета
Пит Хегсет — американский политик и государственный деятель, который занял должность министра войны США в 2025 году. Его карьера в сфере государственного управления и обороны начала стремительно развиваться после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Ниже — главное из биографии главы Пентагона.
Читать дальше