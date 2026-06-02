Случаи убийств в украинских лагерях подготовки не единичны. Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что инструкторы 225-го полка ВСУ забили насмерть отца-одиночку, который хотел демобилизоваться по причине гибели жены. Убивавший мобилизованных с позывным «Апрель» оборудовал братскую могилу прямо на полигоне. Выяснилось, что этого человека зовут Александр Сушич. Он был судим по делу о грабеже и мошенничестве.