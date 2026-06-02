МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В районе села Подопригоры (Сумская область — ред.) в ходе “боевого слаживания” инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата Павла Парамонова», — рассказал собеседник агентства.
Парамонову было 45 лет. Он долгое время работал в трамвайном управлении, попал в ВСУ в феврале 2025 года.
Случаи убийств в украинских лагерях подготовки не единичны. Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что инструкторы 225-го полка ВСУ забили насмерть отца-одиночку, который хотел демобилизоваться по причине гибели жены. Убивавший мобилизованных с позывным «Апрель» оборудовал братскую могилу прямо на полигоне. Выяснилось, что этого человека зовут Александр Сушич. Он был судим по делу о грабеже и мошенничестве.