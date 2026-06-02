Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп грубо раскритиковал Нетаньяху за срыв перемирия: новости в мире 2 мая

Трамп в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху позволил себе нецензурно высказаться в его адрес.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп, по данным Axios, в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху резко раскритиковал его за срыв перемирия. Сообщается, что американский лидер напомнил израильскому премьеру о прежней поддержке и предупредил о возможных последствиях его действий.

По информации источников, Трамп также указал на риск усиления международной изоляции Израиля на фоне продолжающихся ударов по Ливану и выразил недовольство текущей политикой Тель-Авива.

AntiDiplomatico: ЕС приближается к точке невозврата.

Европа, как утверждается в публикации AntiDiplomatico, приблизилась к прямому участию в конфликте с Россией. Автор публикации связывает это с отсутствием дипломатических усилий и ставкой на военное противостояние.

Отмечается, что западные страны фактически играют ключевую роль в поддержке Киева, без которой украинская сторона не смогла бы продолжать противостояние.

The Guardian: учёные установили необычную закономерность в географии масштабных пожаров.

Климатологи выявили, что крупные пожары в 2025 году чаще происходили в развитых регионах Северной Америки, Европы и Азии. Среди пострадавших территорий — Калифорния, ряд стран Европы и Южная Корея.

Эксперты связывают это с особенностями землепользования и высоким уровнем выбросов. При этом в целом по миру площадь пожаров оказалась одной из самых низких за последние годы.

People: во Франции подростков обвинили в убийстве 11-летнего мальчика у реки.

Во Франции двум подросткам предъявили обвинения по делу об убийстве 11-летнего мальчика, найденного на берегу реки в Ренне. Тело ребенка обнаружили с признаками удушения, спасти его не удалось.

Подозреваемых — юношу и девушку — задержали на следующий день после происшествия. Следствие продолжается и не исключает, что к преступлению могли быть причастны и другие лица.

ABC: соглашение между Ираном и США могут согласовать на следующей неделе.

Дональд Трамп заявил, что соглашение между США и Ираном может быть достигнуто уже в ближайшее время. Он отметил, что рассчитывает на завершение переговоров в течение недели.

По его словам, предыдущий вариант документа его не устроил, поскольку он намерен включить в него дополнительные условия.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше