Юрист Портнова: кому работодатель обязан дать отпуск за свой счёт

Работающие пенсионеры, инвалиды и граждане в определённых семейных обстоятельствах имеют право на отпуск без сохранения зарплаты, рассказала юрист Марианна Портнова.
По её словам, работающие пенсионеры по старости могут рассчитывать на отпуск за свой счёт до 14 календарных дней в году. Аналогичный по продолжительности отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, погибших из-за военной травмы или заболевания.
«Работающие инвалиды могут брать отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году», — уточнила юрист.
Кроме того, при рождении ребёнка, регистрации брака или смерти близкого родственника работодатель обязан предоставить до пяти календарных дней по письменному заявлению сотрудника.
Ранее руководитель кадровой компании Ирина Котлярова сообщила, что работник может уйти в отпуск вне утверждённого графика, если это не нарушит производственный процесс и работодатель согласится.