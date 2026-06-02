Боец Карта: группировка «Север» уничтожила в мае более 110 станций Starlink

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Войска беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в мае уничтожили более 110 станций Starlink в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.
«В ходе работы разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” украинские формирования на харьковском направлении лишились свыше 110 станций Starlink в мае. Уничтожение спутниковых систем позволяет нарушить интернет-соединение и нарушить связь с пунктами управления», — рассказал он.
Карта добавил, что станции были плохо замаскированы. Их операторы беспилотников обнаруживали не только на линии боевого соприкосновения, но и в тыловых районах Харьковской области.