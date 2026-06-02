Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Карта: группировка «Север» уничтожила в мае более 110 станций Starlink

Начальник отделения планирования и противодействия БПС отметил, что противник плохо замаскировал цели.

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Войска беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в мае уничтожили более 110 станций Starlink в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.

«В ходе работы разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” украинские формирования на харьковском направлении лишились свыше 110 станций Starlink в мае. Уничтожение спутниковых систем позволяет нарушить интернет-соединение и нарушить связь с пунктами управления», — рассказал он.

Карта добавил, что станции были плохо замаскированы. Их операторы беспилотников обнаруживали не только на линии боевого соприкосновения, но и в тыловых районах Харьковской области.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше