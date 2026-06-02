Глава Башкирии Хабиров рассказал, как Республика помогает бойцам СВО

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в беседе с KP.RU рассказал, как регион поддерживает бойцов спецоперации и привлекает их к управлению.
«У нас уже в Госсобрании есть депутаты — участники СВО. В этом году выборы в Горсовет — 4 ветерана пойдут туда. Мы будем выдвигать Героя России в депутаты Госдумы. У меня помощник — участник СВО. В администрации несколько ребят работает», — уточнил глава республики.
Основная сложность, по мнению руководителя региона, заключается не в нежелании бойцов работать, а в их формальном статусе. Даже прошедшие программу «Время героев» пока не уволены из Вооруженных Сил, а это долгая бюрократическая процедура.
Говоря о поездках «за ленточку», Хабиров подчеркнул, что всегда возит бойцам гуманитарный конвой. Во время чаепитий они обсуждают не боевые действия, а обычные житейские вещи, причем сами ребята ведут себя очень скромно.
На вопросы главы региона о помощи бойцы неизменно отвечают, что у них всё есть, и о передачах для родных тоже просить не надо. Однако командиры и сами военные просят главное — FPV-дроны, которые, как отметил Хабиров, эффективно показывают себя на поле боя. В республике налажено собственное производство этих беспилотников.
Стоит отметить, что Уфа славится своими бойцами. С начала спецоперации 16 жителей региона были удостоены высшей награды — звания Героев России.