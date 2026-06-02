Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли 35 жителей России

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) использовали беспилотники для сброса взрывных устройств и мин на проезжую часть и обочины. На одном из участков автодороги в Запорожской области вблизи села Бердянское два гражданских грузовых автомобиля подорвались на минах, размещенных на автомобильной трассе, пострадал водитель. В Херсонской области водитель грузового автомобиля погиб из-за срабатывания мины на участке трассы “Новороссия”, — сообщил он.