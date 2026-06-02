Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли 35 жителей России

ЛУГАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины привели к гибели 35 жителей России за минувшую неделю, более 180 человек получили ранения. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 217 мирных жителей: ранены 182 человека, в том числе 8 несовершеннолетних, погибли 35 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР», — сказал он.
Мирошник уточнил, что 201 мирный житель — 92% от общего числа — попал под удары украинских дронов.
Собеседник агентства добавил, что украинские войска, нарушая нормы международного гуманитарного права, дистанционно минировали территорию РФ. В частности, при помощи БПЛА противник минировал участки федеральной автомобильной трассы «Новороссия».
«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) использовали беспилотники для сброса взрывных устройств и мин на проезжую часть и обочины. На одном из участков автодороги в Запорожской области вблизи села Бердянское два гражданских грузовых автомобиля подорвались на минах, размещенных на автомобильной трассе, пострадал водитель. В Херсонской области водитель грузового автомобиля погиб из-за срабатывания мины на участке трассы “Новороссия”, — сообщил он.
Всего, по словам Мирошника, украинские войска за минувшую неделю выпустили по территории РФ более 3,7 тыс. различных боеприпасов.