Грузовик спровоцировал столкновение с пассажирским поездом на Сахалине

На перегоне между станциями Пугачёво-Сахалинское и Заозёрное-Сахалинское водитель грузовика выехал на рельсы перед приближающимся пассажирским составом.
Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
Машинист пассажирского поезда № 303, следовавшего из Южно-Сахалинска в Ноглики, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
В пресс-службе ДВЖД уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.
27 апреля в Белгородской области водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с пригородным поездом.