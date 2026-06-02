«Есть главная задача»: Глава Башкирии оценил экономическое положение региона

Глава Башкирии Радий Хабиров подвел промежуточные итоги первых пяти месяцев года и заявил о положительной динамике в экономике региона. Республике удается удерживать стабильность, несмотря на внешние сложности, поделился он в беседе с KP.RU.
Руководитель региона отметил, что время летит невероятно быстро из-за большого количества задач и невозможности остановиться. Он признался, что проработал уже восемь лет, которые пролетели как одно мгновение, а последние пять месяцев были, как всегда, непростыми.
«Эти 5 месяцев, как всегда, были непростыми. Была задача удержать экономику, чтобы мы развивались, решали социальные вопросы. Но главная задача, которую мы сами для себя обозначили: все для фронта, все для победы. То есть мы должны обеспечить все (даже когда нет ресурсов), чтобы наши ребята на передовой получали от нас помощь», — уточнил Хабиров.
Что касается экономических показателей, то за первый квартал в Башкирии зафиксирован рост в 3,8%. Глава региона выразил надежду, что и весь год завершится с подобной динамикой.
Практически все показатели в республике сейчас положительные, включая рост зарплат, реальных душевых доходов, инвестиций и бюджета. Правда, Хабиров уточнил, что многие предприятия находятся в сложном положении, поэтому основной налог на прибыль регион пока не получает.
Тем не менее нормальная жизнь продолжается: в регионе строятся школы, парки, дороги и больницы. Скоро начнется возведение большой поликлиники в Иглино — крупном населенном пункте на десятки тысяч человек, примыкающем к Уфе.
Радий Хабиров не стал отрицать, что проблем хватает, но подвел итог: экономику держат, социальную сферу развивают и фронту помогают. По его словам, именно этот баланс позволяет региону чувствовать себя уверенно.