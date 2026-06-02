Пентагон лишил журналистов доступа в пресс-центр

Пресс-центр в здании Пентагона объявлен секретным помещением, недоступным для журналистов, сообщается в заявлении ведомства в соцсети X. Решение вызвано тем, что в пресс-службе теперь работают спичрайтеры, имеющие доступ к секретным материалам, отмечается в сообщении.

«Пресс-служба Пентагона была перепрофилирована в объект, содержащий секретную информацию, поскольку в ней размещаются спичрайтеры из аппарата министра обороны», — пояснила исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес.

Ранее журналисты, работающие в Пентагоне, имели аккредитацию, предоставляющую им широкие возможности передвижения по зданию для взаимодействия с представителями прессы. Но с октября 2025 года, как отмечает AP, были введены ограничения на передвижение журналистов.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
