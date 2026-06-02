Суверенная модель поведения: Глава Башкирии раскрыл планы региона по повышению рождаемости

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью KP.RU рассказал о проблемах с демографией в регионе и необходимости формирования собственной суверенной модели общественного поведения. По его словам, республика неожиданно оказалась на 44-м месте в России по рождаемости.
Хабиров отметил, что большая проблема — репродуктивное здоровье. Власти, по его словам, намерены добавить финансирование в эту сферу, что, отметил глава Башкирии, может дать «несколько тысяч рождений». Глава региона привёл в пример Узбекистан, который ежегодно «увеличивается на миллион человек» без материнского капитала и масштабной социальной поддержки.
«Я спросил у моего товарища, посла Узбекистана в России Ботиржона Закировича Асадова: “Как так?” Он говорит: “Когда у нас молодая семья появляется, и если через год у них нет ребенка, вокруг сразу начинают шептаться: не любят друг друга, плохо живут…” Сама общественная модель так построена. Вот и теперь находимся на пути построения такой модели, что много детей — это хорошо», — сказал Хабиров.
Он также раскритиковал западные ценностные установки, такие как «пожить для себя», поздние браки, пропаганду чайлдфри*.
«Нам нужна своя суверенная модель общественного поведения», — резюмировал глава Башкирии.
Как писал KP.RU, ранее глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил об усталости российского общества от разного рода запретов и давления в сфере демографии.
*Пропаганда идеологии чайлдфри запрещена в России.