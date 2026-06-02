Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суверенная модель поведения: Глава Башкирии раскрыл планы региона по повышению рождаемости

Хабиров: Башкирии нужна своя модель поведения для роста рождаемости.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью KP.RU рассказал о проблемах с демографией в регионе и необходимости формирования собственной суверенной модели общественного поведения. По его словам, республика неожиданно оказалась на 44-м месте в России по рождаемости.

Хабиров отметил, что большая проблема — репродуктивное здоровье. Власти, по его словам, намерены добавить финансирование в эту сферу, что, отметил глава Башкирии, может дать «несколько тысяч рождений». Глава региона привёл в пример Узбекистан, который ежегодно «увеличивается на миллион человек» без материнского капитала и масштабной социальной поддержки.

«Я спросил у моего товарища, посла Узбекистана в России Ботиржона Закировича Асадова: “Как так?” Он говорит: “Когда у нас молодая семья появляется, и если через год у них нет ребенка, вокруг сразу начинают шептаться: не любят друг друга, плохо живут…” Сама общественная модель так построена. Вот и теперь находимся на пути построения такой модели, что много детей — это хорошо», — сказал Хабиров.

Он также раскритиковал западные ценностные установки, такие как «пожить для себя», поздние браки, пропаганду чайлдфри*.

«Нам нужна своя суверенная модель общественного поведения», — резюмировал глава Башкирии.

Как писал KP.RU, ранее глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил об усталости российского общества от разного рода запретов и давления в сфере демографии.

*Пропаганда идеологии чайлдфри запрещена в России.

Узнать больше по теме
Чайлдфри: причины сознательной бездетности россиян, ее последствия и возможный запрет
Депутаты Государственной думы приняли законопроект о запрете пропаганды бездетности в России. Что значит быть чайлдфри, почему люди поддерживают эту идеологию, как ее распространение хотят пресечь в РФ — разбираем в материале.
Читать дальше