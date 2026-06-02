Мирошник: удары ВСУ по ЗАЭС чреваты масштабной радиационной катастрофой

ЛУГАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС в непосредственной близости от реакторного зала чреваты масштабной катастрофой, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он напомнил, что на неделе ЗАЭС подверглась очередным целенаправленным ударам со стороны ВСУ.
«Украинский дрон-камикадзе атаковал здание машинного зала энергоблока № 6. В результате детонации поврежден фасад строения. Прилет был зафиксирован всего в 10 м от реакторного отсека. Атаке также подвергся транспортный цех ЗАЭС. Произошедшие атаки являются ничем иным, как проявлениям ядерного терроризма. Удар в непосредственной близости от реакторного зала несет прямую угрозу разрушения герметичной оболочки, что чревато масштабной катастрофой радиационного характера», — сказал он.
В мае Украина значительно усилила обстрелы района ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара. 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху атомной электростанции. Уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». На станции подчеркнули, что ранее неоднократно фиксировались атаки на автобусы, перевозящие работников предприятия по территории города. Там указали, что это создает дополнительные риски для обеспечения стабильной работы атомной станции и представляет угрозу для безопасности сотрудников. В тот же день противник атаковал роддом, школу бокса, жилые дома, автозаправки и здание администрации Энергодара.