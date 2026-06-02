Мирошник: удары ВСУ по ЗАЭС чреваты масштабной радиационной катастрофой

В мае Украина значительно усилила обстрелы района ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара. 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху атомной электростанции. Уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». На станции подчеркнули, что ранее неоднократно фиксировались атаки на автобусы, перевозящие работников предприятия по территории города. Там указали, что это создает дополнительные риски для обеспечения стабильной работы атомной станции и представляет угрозу для безопасности сотрудников. В тот же день противник атаковал роддом, школу бокса, жилые дома, автозаправки и здание администрации Энергодара.