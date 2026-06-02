Мирошник: Киев на неделе усилил удары БПЛА по инфраструктуре ДНР

ЛУГАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на минувшей неделе увеличили интенсивность атак на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) значительно усилили атаки с применением ударных БПЛА по гражданским объектам ДНР. Только за сутки, 25 мая, от таких налетов пострадали 22 мирных жителя, семеро из которых, в том числе двое детей, погибли», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что Белгородская область оставалась регионом, который чаще остальных попадал под вражеские удары: ежедневно по территории субъекта Киев выпускал до 150 БПЛА.
«Ракетный обстрел Белгорода и Белгородского района 25 мая привел к серьезным повреждениям объектов энергетики. Из-за ударов произошло аварийное отключение электричества, затронувшее около 35 тыс. жителей областного центра, а также приведшее к остановке насосных станций и временным перебоям с водоснабжением в ряде районов», — сообщил он.
Ранее Мирошник сообщил ТАСС, что 35 жителей РФ погибли за минувшую неделю в результате ударов со стороны ВСУ, более 180 человек получили ранения.