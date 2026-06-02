Глав районов наградили за служение Омской области

В Омской области государственные награды и почётные звания регионального уровня получили жители региона и представители органов власти. Соответствующее распоряжение губернатор Виталий Хоценко подписал 26 мая, документ опубликован областным правительством.
Знаком отличия «За служение Омской области» III степени награждены глава Таврического района Игорь Баннов и глава Называевского района Сергей Доценко.
Кроме того, заместителю министра труда и социального развития Омской области Олесе Кайль присвоили почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области».
Ещё одним награждённым стал начальник УМВД России по Омской области Вадим Болотов. Он удостоен почётного звания «Заслуженный работник сферы обеспечения безопасности Омской области».