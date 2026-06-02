Позднякова: вторник в Москве будет сухим и тёплым, до +21 °C

Дневная температура до +21 °C и без осадков ожидается в Москве во вторник, 2 июня, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Об этом Позднякова рассказала РИА Новости.
По её словам, в городе будет переменная облачность, осадков не ожидается. Атмосферное давление окажется чуть выше нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Минимальная температура в Москве прогнозируется на уровне +10…+12 °C, по региону — от +7 до +12 °C. Днём воздух прогреется до +19…+21 °C, в Подмосковье — до +17…+22 °C.
«Ветер будет северо-западный, со скоростью 3−8 метров в секунду», — заключила синоптик.
Ранее Позднякова рассказала, что на этой неделе в Москве ожидается переменная облачность, а к концу недели температура воздуха превысит климатическую норму.