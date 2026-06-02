Мэр Лондона Садик Хан обвинил сторонников России, Китая и президента США Дональда Трампа в распространении в соцсетях информации, очерняющей британскую столицу. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Хана, связанные с РФ аккаунты намеренно дезинформируют общественность об уровне преступности в городе и публикуют посты, которые раскалывают местные сообщества. Мэр полагает, что алгоритмы, монетизирующие негатив, «недовольны успехом Лондона».
К аналогичным публикациям, как утверждает Хан, также причастны сторонники действующего американского лидера из движения MAGA и аккаунты, связанные с Китаем. В этих постах британская столица представлена «беззаконной» и живущей по шариату.