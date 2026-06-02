Украинских беженцев призывного возраста могут лишить защиты в ЕС

В Евросоюзе рассматривается возможность исключения украинских беженцев призывного возраста из программы предоставления убежища. Об этом сообщает издание Euractiv.
«Столицы ЕС рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из любого будущего продления временной схемы защиты объединения, которая предоставила убежище более, чем четырем миллионам человек. Это предложение появилось во время обсуждений будущей Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе без прохождения национальных систем предоставления убежища», — говорится в публикации.
Как уточняет издание, помимо мужчин призывного возраста, из программы планируется исключить также украинцев, прибывших в Евросоюз нелегально.
В марте власти Польши существенно сократили льготы для граждан Украины. Согласно решению польского правительства, среди прочего, бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию сохранится только при наличии медстраховки и уплаты взносов, а бесплатное жилье стало доступно только на короткий срок и только для уязвимых категорий населения.