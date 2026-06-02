Представитель США приземлился в Пулково для участия в ПМЭФ-2026

В аэропорту Пулково приземлился Родни Мимс Кук-младший — председатель Комиссии по изящным искусствам США. Его направил на Петербургский международный экономический форум президент Дональд Трамп. Это первый за несколько лет официальный представитель Америки, который посетит мероприятие.
— Кука встречали сотрудники посольства США в России. От комментариев по прибытии он отказался, — сообщил ТАСС.
Американец примет участие в сессии «Россия — США: диалог культур», которая состоится 4 июня. Среди других участников — министр культуры РФ Ольга Любимова, актер Стивен Сигал, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Модерировать дискуссию будет спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В последние годы американская делегация участвовала в ПМЭФ только на уровне бизнесменов и общественных деятелей. Официальных представителей США на форуме не было.
ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе также форумы для малого бизнеса, креативных индустрий и молодежи, а также фестиваль «Петербургские сезоны» и Спортивные игры.