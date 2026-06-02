Представитель США приземлился в Пулково для участия в ПМЭФ-2026

В аэропорту Пулково приземлился Родни Мимс Кук-младший — председатель Комиссии по изящным искусствам США. Его направил на Петербургский международный экономический форум президент Дональд Трамп. Это первый за несколько лет официальный представитель Америки, который посетит мероприятие.