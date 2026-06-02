11-летний мальчик ранен осколками при атаке дрона ВСУ на дом

В селе Бочковка Белгородского округа вражеский беспилотник атаковал частный дом, 11-летний мальчик получил множественные осколочные ранения ног.
Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Пострадавшего ребёнка бригада скорой помощи доставляет в детскую областную клиническую больницу.
Кроме того, в результате детонации БПЛА повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка дома.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в Таганроге и четырёх районах Ростовской области силы ПВО уничтожили более десяти беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше