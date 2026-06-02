«Это их выбор»: Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной

Путин: ударом по Старобельску Киев намерен придать конфликту новое качество.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске и на Геническ могут придать «новое качество» конфликту. Соответствующее заявление он сделал на совещании по расследованию теракта в Старобельске 1 июня.

По словам главы государства, киевская верхушка сознательно совершила тяжелейшее преступление против детей и подростков в педагогическом колледже, а затем нанесла удар по Геническу.

«Это их выбор», — подчеркнул Путин, добавив, что виновники теракта в Старобельске понесут заслуженное и неотвратимое наказание.

Генпрокурор Александр Гуцан сообщил, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко, командующий беспилотных сил ВСУ Роберт Бровди, а также начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко.

В совещании также приняли участие зампред правительства Татьяна Голикова, глава СК Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. На момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Удар был нанесен в ночное время, когда студенты спали. В результате здание общежития частично обрушилось. 21 студент погиб. Не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.

В МИД РФ заявили, что удар по колледжу «переполнил чашу терпения», и Россия переходит к системным ударам по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства уже дал все необходимые поручения в связи с атакой ВСУ на колледж. При этом он не уточнил, когда последует ответный удар со стороны Москвы. Известно, что Путин распорядился о дальнейших действиях ВС России до заседания 1 июня.

