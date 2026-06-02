В Омскстате назвали имя нового руководителя

На официальном сайте Омскстата появились данные о назначении Татьяны Прошутинской руководителем регионального статведомства с понедельника, 1 июня 2026 года. По наблюдениям «СуперОмска», в ЕГРЮЛ она все еще значится исполняющим обязанности Омскстата.
Согласно представленным биографическим данным, Татьяна Прошутинская имеет 33-летний опыт работы в органах государственной статистики региона. На руководящих должностях опытный специалист пребывает свыше двух десятилетий: так, с 2005 года она возглавляла отдел статистики цен и финансов, а в 2015 году получила повышение до замруководителя статведомства.
В феврале 2026 года Татьяна Прошутинская стала исполняющим обязанности руководителя Омскстата после ухода с поста Елены Шориной.