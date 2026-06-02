План весеннего призыва в Казахстане выполнен в полном объеме

«В Казахстане продолжается весенняя призывная кампания, проходящая в соответствии с указом президента с 17 марта по 30 июня 2026 года. По состоянию на 1 июня план комплектования вооруженных сил, а также пограничной службы КНБ, службы государственной охраны и министерства по чрезвычайным ситуациям выполнен в полном объеме», — говорится в сообщении во вторник.
По информации департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба, большинство призывников уже прошли курс молодого бойца. В ходе подготовки они изучили общевоинские уставы, основы строевой и огневой подготовки, а также ознакомились с тактико-техническими характеристиками вооружения. После завершения курса военнослужащие приняли Военную присягу.
«Солдаты срочной службы успешно адаптировались к условиям армейской жизни и приступили к выполнению обязанностей по предназначению. Военнослужащие, имеющие кредитные обязательства, воспользовались предусмотренной законодательством возможностью оформления отсрочки платежей на период службы. Кроме того, многие из них планируют принять участие в конкурсе на получение государственных образовательных грантов после завершения службы», — добавили в ведомстве.
Сейчас в регионах Казахстана продолжают работу городские и районные призывные комиссии, которые возглавляют заместители акимов. На данном этапе основное внимание уделяется комплектованию подразделений Национальной гвардии. В соответствии с планом в ее ряды планируется призвать более 7 тыс. граждан призывного возраста.
«Повестки гражданам направляются в электронном формате посредством SMS-сообщений и уведомлений через портал eGov не менее чем за три дня до даты явки. Электронное уведомление имеет статус официальной повестки. Граждане, получившие извещение, обязаны прибыть в призывные пункты местных исполнительных органов. Неявка без уважительных причин влечет административную ответственность, а систематическое уклонение от воинской службы — уголовную», — заключили в Минобороны.