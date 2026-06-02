Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План весеннего призыва в Казахстане выполнен в полном объеме

Астана. 2 июня. КазТАГ — По состоянию на 1 июня в Казахстане в полном объеме выполнен план комплектования вооруженных сил, а также пограничной службы КНБ, службы государственной охраны и министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках весенней призывной кампании, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Источник: КазТАГ

«В Казахстане продолжается весенняя призывная кампания, проходящая в соответствии с указом президента с 17 марта по 30 июня 2026 года. По состоянию на 1 июня план комплектования вооруженных сил, а также пограничной службы КНБ, службы государственной охраны и министерства по чрезвычайным ситуациям выполнен в полном объеме», — говорится в сообщении во вторник.

По информации департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба, большинство призывников уже прошли курс молодого бойца. В ходе подготовки они изучили общевоинские уставы, основы строевой и огневой подготовки, а также ознакомились с тактико-техническими характеристиками вооружения. После завершения курса военнослужащие приняли Военную присягу.

«Солдаты срочной службы успешно адаптировались к условиям армейской жизни и приступили к выполнению обязанностей по предназначению. Военнослужащие, имеющие кредитные обязательства, воспользовались предусмотренной законодательством возможностью оформления отсрочки платежей на период службы. Кроме того, многие из них планируют принять участие в конкурсе на получение государственных образовательных грантов после завершения службы», — добавили в ведомстве.

Сейчас в регионах Казахстана продолжают работу городские и районные призывные комиссии, которые возглавляют заместители акимов. На данном этапе основное внимание уделяется комплектованию подразделений Национальной гвардии. В соответствии с планом в ее ряды планируется призвать более 7 тыс. граждан призывного возраста.

«Повестки гражданам направляются в электронном формате посредством SMS-сообщений и уведомлений через портал eGov не менее чем за три дня до даты явки. Электронное уведомление имеет статус официальной повестки. Граждане, получившие извещение, обязаны прибыть в призывные пункты местных исполнительных органов. Неявка без уважительных причин влечет административную ответственность, а систематическое уклонение от воинской службы — уголовную», — заключили в Минобороны.