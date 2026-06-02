Друг Карла III и «подхалим Трампа». Кто едет представлять США на ПМЭФ

Кук интересовался архитектурой с юных лет. Когда ему было 14, он организовал молодежную группу для защиты от сноса здания кинотеатра в исторической части Атланты. Спустя несколько лет, во время учебы в университете, его пригласили познакомиться с прибывшим в город принцем Чарльзом (ныне — король Великобритании Карл III). Тот тоже известен своей любовью к архитектуре, он захотел посетить тот самый кинотеатр и встретился с юношей, который помог спасти объект, отмечает The Atlanta Journal-Constitution. Они подружились и потом работали вместе над разными проектами в США и Европе.