Друг Карла III и «подхалим Трампа». Кто едет представлять США на ПМЭФ

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году впервые за несколько лет приедет официальный представитель США. Это глава комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа Родни Мимс Кук-младший. Он сторонник американского президента, в прошлом уже посещал Россию, а в Штатах связан со спорными архитектурными проектами Белого дома. Чем известен Кук — в материале РБК.
Родни Мимс Кук-младший родился в 1956 году в Атланте. По совету известного в штате Джорджия архитектора Филипа Шутце он пропустил этап образования в архитектурной школе и сразу поступил на инженерный факультет Университета Вашингтона и Ли.
«Хочу проектировать красивые дома», — вспоминает свой ответ Кук, когда Шутце спросил его, чем он хочет заниматься.
Кук интересовался архитектурой с юных лет. Когда ему было 14, он организовал молодежную группу для защиты от сноса здания кинотеатра в исторической части Атланты. Спустя несколько лет, во время учебы в университете, его пригласили познакомиться с прибывшим в город принцем Чарльзом (ныне — король Великобритании Карл III). Тот тоже известен своей любовью к архитектуре, он захотел посетить тот самый кинотеатр и встретился с юношей, который помог спасти объект, отмечает The Atlanta Journal-Constitution. Они подружились и потом работали вместе над разными проектами в США и Европе.
В 1986 году Чарльз сделал Кука одним из учредителей Фонда архитектуры принца Уэльского — организации, созданной для развития городского планирования и архитектуры с участием местных жителей. Сам Кук основал архитектурное бюро и Фонд национальных памятников, которые реализовывали различные проекты в Атланте.
При участии будущего короля и фонда Кука в городе, который принимал Олимпиаду 1996 года, был открыт памятник спортсменам. Он представляет собой статуи пяти атлантов, которые держат глобус. Автором проекта являлся студент из Санкт-Петербурга Антон Гликин, который победил в конкурсе. В 1997 году, после гибели принцессы Дианы, бывшей жены Чарльза, рядом с монументом появился стихийный мемориал, куда несли цветы местные жители.
Среди других масштабных проектов Кука в родном городе — триумфальная арка и музей штата Джорджия в стиле неоклассицизма, открытые в 2008 году.
Как отмечает издание, с Трампом Кук тоже знаком давно. Впервые они встретились во время семейной поездки архитектора в Палм-Бич (Флорида). В комиссию по изящным искусствам Трамп назначил его в самом в конце своего первого срока. Но при следующей администрации — президента Джо Байдена — Кука уволили из-за критических заявлений в адрес главы государства.
«Кажется, я сказал, что Байден “снова ввергает нас в Первую мировую войну”. [Байден] уволил меня на следующий день», — вспоминал Кук.
В 2025-м Трамп после возвращения в Белый дом позвонил Куку и снова предложил ему войти в комиссию. «Он [президент] сказал: “Вам нужно вернуться на должность, которую у вас украли люди Байдена”, — пояснял архитектор.
Предыдущий состав комиссии Трамп распустил, назначив туда людей, включая Кука, которые поддерживают взгляды нынешней администрации, отмечает The Daily Beast. Издание называет архитектора в своем заголовке «подхалимом Трампа».
Кук действительно сторонник инициатив американского президента, включая идеи построить в Вашингтоне триумфальную арку на берегу реки Потомак, напротив мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Похожие монументы есть в Европе, в том числе в Париже, Риме, Берлине и Москве, но не в американской столице. Трамп уже пообещал, что арка будет «величайшей и самой красивой во всем мире». «Объект прекрасен», — соглашался Кук с президентом США. Остальные члены комиссии также поддерживают проект, дискутируя только об отдельных элементах монумента.
Кук при этом пошел дальше и выразил мнение, что Вашингтону нужна не одна арка, а три, пишет The Washington Post (WP).
Как и многие другие инициативы Трампа, идея об арке встретила сопротивление. Ветераны войны подали иск в суд, утверждая, что высокий объект испортит обзор на Арлингтонское национальное кладбище (там похоронены участники войн, президенты, председатели Верховного суда и астронавты). Кроме того, против возведения монумента, согласно опросам, выступило большинство американцев, сообщает WP. В Демократической партии, в свою очередь, предупредили, что подобный проект должен получить разрешение конгресса, и пригрозили расследованием. Угроза может стать более реальной в случае изменения баланса сил в парламенте после промежуточных выборов в ноябре, отмечает издание.
Другой проект Трампа, который активно поддерживает Кук, — строительство бального зала в Белом доме. Ради этого уже было снесено восточное крыло здания. Зал площадью более 8,3 тыс. кв. м (основная площадь Белого дома, без учета восточного и западного крыльев, — около 5,1 тыс. кв. м) будет вмещать около 650 человек. Трамп обещает построить комплекс за счет собственных средств и называет это подарком Америке, стоимость объекта оценивается в $250 млн.
«Мы не должны устраивать приемы для всего мира в шатрах», — отмечал Кук, комментируя проект.
Он утверждает, что обсуждал строительство со всеми членами комиссии и им удалось убедить Трампа сократить планируемую площадь бального зала.
Кук также подробно общается с Трампом по поводу интерьера Белого дома, так, они четыре часа говорили про обновление ванных комнат. «Он досконально знает этот дом и каждую деталь в каждой комнате», — говорил архитектор.
Проект бального зала, как и триумфальной арки, вызвал критику и уже юридические последствия. Строительство сначала затормозил федеральный суд, который решил, что для реализации проекта нужно разрешение конгресса США, но апелляционная инстанция отменила это решение, назначив на 5 июня заседание, чтобы заслушать аргументы сторон.
Свою поездку в Россию на ПМЭФ-2026 Кук подтвердил в разговоре с «РИА Новости». «Оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать», — сказал он.
Кук в прошлом уже был в России. Он читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе «Архангельское», принимал участие в реставрации Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря в качестве независимого эксперта.
На ПМЭФ ожидается присутствие и других представителей США, среди них зампредседателя консалтинговой компании KingsRock Advisors Боб Форесман, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Кроме того, ожидаются гости из нескольких европейских стран.