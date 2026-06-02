Европа опасно приблизилась к прямому вовлечению в конфликт с Россией, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
Автор публикации указывает, что Запад уже перестал скрывать свою ключевую роль в противостоянии с Москвой.
По его словам, в условиях отсутствия дипломатических инициатив Брюссель делает ставку исключительно на военную победу над Россией, а затем и над Китаем. Нынешний курс, как отмечается в статье, ведёт континент к катастрофе.
«Воюем уже мы. Но чем больше проходит времени, тем ближе мы подходим к точке невозврата», — подчеркнул автор.
Единственным выходом из сложившейся ситуации он назвал радикальное обновление руководства Евросоюза, которое, по его мнению, стремится только к войне.
Ранее экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что каждой стране Евросоюза следует по отдельности возобновить нормальный диалог с Россией.