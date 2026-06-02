Силы ПВО сбили над девятью регионами России 148 беспилотников ВСУ

В течение ночи с 1 на 2 июня российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ. Атака отражалась в период с 20:00 до 7:00 по московскому времени.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Данных о возможных разрушениях или пострадавших от упавших обломков не приводится. По информации военного ведомства, все цели ликвидированы штатными средствами ПВО.