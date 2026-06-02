В Киеве заявили о расколе психики украинцев между «зрадой» и «перемогой»

Киевский политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что украинцев погружают в состояние острого психоза разговорами о скором мире. Эксперт обратил внимание на заявления высокопоставленных украинских политиков о возможном завершении конфликта к осени, отметив, что подобные прогнозы уже звучали не раз и не сбылись.
По мнению Золотарева, информационные усилия направлены на то, чтобы обнадежить украинцев в состоянии безысходности.
«Но это такие качели, которые могут ввергнуть общество в состояние острого психоза, когда зрада-перемога, ужас-надежда», — подчеркнул политолог.
Он указал, что резкие перепады от отчаяния к надежде дестабилизируют психику и могут привести к массовым расстройствам.